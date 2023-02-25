Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). На стадии 1/4 финала он обыграл сербского теннисиста Душана Лайовича со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Алькарас выполнил один эйс и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету его соперника одна подача навылет и три реализованных брейк-пойнта из восьми.