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45 минут назад

Энди Маррей снялся с турнира в Дубае

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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей не сыграет на турнире категории ATP-500 в Дубае. В основной сетке его заменит лаки-лузер, который встретится с представителем Польши и чемпионом Марселя Хубертом Хуркачем.

Британский теннисист Энди Маррей снялся с турнира в Дубае
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На прошедшем турнире в Дохе Маррей дошёл до финала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву. По ходу соревнований британец неоднократно играл трёхсетовые матчи, а во встрече с чехом Иржи Легечкой он ушёл с пяти матчболов.

Теннис,Даниил Медведев,
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