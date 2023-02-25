Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Даниил Медведев стал победителем турнира в Дохе, уверенно обыграв Энди Маррея

Чемпионат.comиещё 12

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) выиграл турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале россиянин обыграл британца Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте турнира «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.

Даниил Медведев стал победителем турнира в Дохе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Даниил Медведев выполнил шесть подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Энди Маррея один эйс, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Помимо 250 рейтинговых очков, Даниил Медведев получит $ 209 тыс. Маррей, в свою очередь, получит 150 очков и $ 122 тыс.

Теннис,Даниил Медведев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий