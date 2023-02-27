Кудерметова выпала из топ-10 Чемпионской гонки WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки на 27 февраля. Российская теннисистка Вероника Кудерметова выпала из топ-10, первая ракетка мира Ига Свёнтек поднялась на третье место.
Рейтинг Чемпионской гонки WTA на 27 февраля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2660 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1561;
3 (7). Ига Свёнтек (Польша) — 1420;
4 (3). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1410;
5 (4). Джессика Пегула (США) — 1395;
6 (24). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1251;
7 (5). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1041;
8 (10). Кори Гауфф (США) — 970;
9 (6). Магда Линетт (Польша) — 926;
10 (14). Каролина Плишкова (Чехия) — 726…
13 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 641…
16 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 537…
20 (16). Дарья Касаткина (Россия) — 472…
24 (18). Анастасия Потапова (Россия) — 436…
43 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 242…
49 (51). Варвара Грачева (Россия) — 228…
65 (58). Анна Блинкова (Россия) — 170…
81 (69). Анна Калинская (Россия) — 123…
87 (74). Диана Шнайдер (Россия) — 111…
94 (93). Эрика Андреева (Россия) — 90.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».