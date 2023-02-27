«В прошлый раз он меня уничтожил». Рублёв — о сопернике по 1-му кругу Дубая

«Мне приятно вернуться в Дубай, это прекрасное чувство, и я хотел бы пройти как можно дальше на этом турнире. В прошлый раз, когда я играл с Филипом, он довольно легко уничтожил меня, я ничего не мог сделать, так что посмотрим. Это будет хорошая игра, и я надеюсь, что сыграю лучше, чем в предыдущем матче с Крайиновичем", — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.