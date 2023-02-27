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1 час назад

Даниил Медведев рассказал о моменте, когда попал Маррею в ягодицу в финале Дохи

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) высказался об эпизоде финала в Дохе, когда мяч попал в ягодицу британца Энди Маррея.

Медведев рассказал о моменте, когда попал Маррею в ягодицу в финале Дохи
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я никогда не направляю мяч в своего соперника специально. И в данном случае я, конечно, не целился в Энди. Просто все мы прекрасно знаем, что он великолепно предугадывает направление чужих ударов, а мне в той ситуации хотелось до минимума снизить вероятность собств

Поэтому и пришлось играть через центр. Это было чисто тактическое решение, но, после того как мяч попал в Энди, мне было не по себе. Хотя сам он, как мне показалось, все понял правильно. Отношения у нас, кстати, совершенно нормальные. Мы не близкие друзья, но относимся друг к другу с уважением. Бывало, и тренировались вместе», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».

Напомним, в финале соревнований в Дохе Медведев (3) со счётом 6:4, 6:4 обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона, британца Энди Маррея (WC). Примечательно, что Даниил всего второй раз в карьере выиграл два идущих в календаре подряд турнира и впервые сделал это за две недели.

Теннис,Даниил Медведев,Коммерсант,
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