Рублев обыграл Краиновича и вышел во второй круг турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.
В матче первого круга Рублев, получивший второй номер посева, одержал победу над сербом Филипом Краиновичем. Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2.
Во следующем раунде Рублев встретится с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.
ATP 500. Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд — более 2,8 млн долларов
Андрей Рублев (Россия, 2) — Филип Краинович (Сербия) — 7:5, 6:2