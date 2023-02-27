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28 минут назад

Рублев обыграл Краиновича и вышел во второй круг турнира в Дубае

Матч ТВ

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.

Рублев обыграл Краиновича и вышел во второй круг турнира в Дубае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В матче первого круга Рублев, получивший второй номер посева, одержал победу над сербом Филипом Краиновичем. Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2.

Во следующем раунде Рублев встретится с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.

ATP 500. Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд — более 2,8 млн долларов

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Филип Краинович (Сербия) — 7:5, 6:2

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