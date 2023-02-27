Рублев обыграл Краиновича и вышел во второй круг турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.

В матче первого круга Рублев, получивший второй номер посева, одержал победу над сербом Филипом Краиновичем. Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2.