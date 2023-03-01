Рахимова обыграла чешку Синякову на турнире в Мексике

В матче первого круга Рахимова одержала победу над чешкой Катержиной Синяковой, занимающей 45-ю строчку мирового теннисного рейтинга, со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5). Встреча проходила на первом корте стадиона «Сонома Клаб» на хардовом покрытии и продлилась 2 часа 49 минут. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Синякова выполнила восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.