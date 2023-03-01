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2 часа назад

Рахимова обыграла чешку Синякову и вышла во второй круг турнира в Мексике

Чемпионат.comиещё 2

Российская теннисистка Камилла Рахимова (97-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг турнира категории WTA-250, который проходит в Монтеррее (Мексика).

Рахимова обыграла чешку Синякову на турнире в Мексике
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В матче первого круга Рахимова одержала победу над чешкой Катержиной Синяковой, занимающей 45-ю строчку мирового теннисного рейтинга, со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5). Встреча проходила на первом корте стадиона «Сонома Клаб» на хардовом покрытии и продлилась 2 часа 49 минут. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Синякова выполнила восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.

За выход в следующую стадию турнира в Монтеррее Рахимова сыграет с представительницей Бельгии Исалин Бонавентюр.

Хардовый турнир категории WTA-250 проходит в Монтеррее (Мексика) с 27 февраля по 5 марта 2023 года. Общий призовой фонд соревнований превышает $ 250 тыс.

Теннис,Камилла Рахимова,
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