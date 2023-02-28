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59 минут назад

Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль с турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 8 по 19 марта.

Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Ранее испанец снялся с турниров в Дохе и Дубае, а также с выставочного матча с соотечественником Карлосом Алькарасом, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Теннис,Рафаэль Надаль,
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