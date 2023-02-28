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54 минуты назад

Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Остине, повесив сопернице «баранку»

Чемпионат.comиещё 5

Российская теннисистка Анастасия Потапова (28-я ракетка мира) уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США), обыграв американку Элизабет Мандлик (154-я ракетка мира).

Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Остине
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Анастасия Потапова одержала победу со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила ровно один час. На счету Мандлик ни одного эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух. Анастасия Потапова однажды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных.

Во втором круге Потапова сыграет с американкой Кэти Волынец, которая в свою очередь обыграла соотечественницу, Элисон Риске. Турнир продлится до 5 марта. Призовой фонд составил $ 259 303. Посев турнира возглавила полька Магда Линетт.

Теннис,Магда Линетт,Анастасия Потапова,
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