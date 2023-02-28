Джокович стартовал с победы в Дубае, одолев 130-ю ракетку мира

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович оказался сильнее представителя Чехии Томаша Махача на турнире категории ATP-500 в Дубае. Встреча проходила на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии. Джокович одержал победу со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:1).

Серб выполнил 12 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Томаша Махача шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 10.