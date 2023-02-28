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1 час назад

Джокович стартовал с победы в Дубае, одолев 130-ю ракетку мира на решающем тай-брейке

Чемпионат.com

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович оказался сильнее представителя Чехии Томаша Махача на турнире категории ATP-500 в Дубае. Встреча проходила на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии. Джокович одержал победу со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:1).

Джокович стартовал с победы в Дубае, одолев 130-ю ракетку мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Серб выполнил 12 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Томаша Махача шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Новак Джокович сойдётся с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который переиграл француза Констана Летьена 6:4, 3:6, 6:2. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.

Теннис,Новак Джокович,
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