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1 час назад

Руне расхвалил Джоковича, назвав его «вдохновением» для теннисистов

Чемпионат.com

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о сербском игроке Новаке Джоковиче.

Руне расхвалил Джоковича, назвав его «вдохновением» для теннисистов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это что-то действительно невероятное, уровень Джоковича и то, что он продолжает так играть. Много лет, Новак невероятен. То, что ему удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии и практически все турниры, в которых он играет в своем возрасте, невероятно. Джокович — вдохновение для теннисистов», — сказал Руне на пресс-конференции на турнире в Акапулько.

Ранее серб выиграл 18 матч подряд на официальных турнирах. Джокович в этом году взял два титула — в Аделаиде и на Australian Open, суммарно одержав 12 побед. В 2022-м Новак стал лучшим на Итоговым, где переиграл пять соперников. Таким образом, в официальных встречах он не уступает уже 18 игр кряду. При этом у Джоковича было поражение на выставочном турнире от немца Александра Зверева.

Теннис,Хольгер Руне,Александр Зверев,
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