Калинская обыграла Хибино и вышла во второй круг турнира в Остине

Сегодня, 28 февраля, на стадионе «Вествуд Кантри Клаб» состоялся матч первого круга турнира категории WTA 250 в Остине (США) между 139-й ракеткой мира Нао Хибино и россиянкой Анной Калинской. Японка потерпела поражение – 4:6, 6:3, 2:6.

Фото: Betassist Betassist

Встреча продлилась 2 часа 9 минут. На счету Хибино один эйс, одна двойная ошибка и четыре успешно использованных брейк-пойнта из девяти. Калинская один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала половину брейк-пойнтов (5 из 10).

В следующем туре Анне будет противостоять победитель матча между двумя американками Робин Монтгомери и Коко Вандевей.