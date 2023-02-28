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54 минуты назад

Калинская обыграла Хибино и вышла во второй круг турнира в Остине

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Сегодня, 28 февраля, на стадионе «Вествуд Кантри Клаб» состоялся матч первого круга турнира категории WTA 250 в Остине (США) между 139-й ракеткой мира Нао Хибино и россиянкой Анной Калинской. Японка потерпела поражение – 4:6, 6:3, 2:6.

Калинская обыграла Хибино и вышла во второй круг турнира в Остине
Фото: BetassistBetassist

Встреча продлилась 2 часа 9 минут. На счету Хибино один эйс, одна двойная ошибка и четыре успешно использованных брейк-пойнта из девяти. Калинская один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала половину брейк-пойнтов (5 из 10).

В следующем туре Анне будет противостоять победитель матча между двумя американками Робин Монтгомери и Коко Вандевей.

Призовой фонд хардового турнира в Остине составляет $259 303. Из россиянок за победу борются Анастасия Потапова, Варвара Грачёва и Эрика Андреева.

Теннис,Варвара Грачева,Анна Калинская,Анастасия Потапова,
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