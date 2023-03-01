Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Давидович-Фокину

Российский теннисист Андрей Рублёв (6-я ракетка мира) вышел в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ).
В матче второго круга Рублёв победил представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (29-й номер мирового рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и продлилась 2 часа 27 минут. Рублёв 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Давидович-Фокина по ходу матча выполнил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух.
Хардовый турнир категории ATP-500 проходит в Дубае (ОАЭ) с 27 февраля по 4 марта.Общий призовой фонд соревнований превышает $ 2,8 млн.