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1 час назад

Кафельников: Медведев рано или поздно обгонит меня по титулам ATP

Чемпионат.com

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о текущей форме российского теннисиста Даниила Медведева, недавно выигравшего турнир в Роттердаме.

Кафельников: Медведев рано или поздно обгонит меня по титулам ATP
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Два титула и десять побед кряду говорят сами за себя, Медведев набрал очень хорошую форму. Что касается того, обгонит ли он меня по количеству трофеев ATP, то не скажу, что из-за этого не сплю ночами. Если сместит с первой строчки, никаких проблем. По всем предпосылкам, это действительно произойдёт. Рано или поздно. Рейтинг ATP? Это волнует меньше всего. Если будут игра и результаты, то обязательно поднимется и в рейтинге», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».

Накануне Даниил Медведев одержал 10-ю победу подряд после раннего вылета на Australian Open, обыграв представителя Италии Маттео Арнальди в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае. Ранее россиянин выиграл турниры ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и ATP-250 в Дохе (Катар). Теперь на счету 27-летнего теннисиста 17 титулов ATP. По этому показателю среди россиян он уступает только Николаю Давыденко (21) и Кафельникову (26).

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