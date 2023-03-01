Кафельников: Медведев рано или поздно обгонит меня по титулам ATP

«Два титула и десять побед кряду говорят сами за себя, Медведев набрал очень хорошую форму. Что касается того, обгонит ли он меня по количеству трофеев ATP, то не скажу, что из-за этого не сплю ночами. Если сместит с первой строчки, никаких проблем. По всем предпосылкам, это действительно произойдёт. Рано или поздно. Рейтинг ATP? Это волнует меньше всего. Если будут игра и результаты, то обязательно поднимется и в рейтинге», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».