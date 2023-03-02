Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае, где сыграет с Джоковичем

В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Хорватии Борну Чорича (8). Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Медведев четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету Чорича ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.