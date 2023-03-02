Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
28 минут назад

Даниил Медведев уверенно вышел в полуфинал турнира в Дубае, где сразится с Джоковичем

Чемпионат.comиещё 1

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае, где сыграет с Джоковичем
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Хорватии Борну Чорича (8). Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Медведев четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету Чорича ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За место в уже третьем финале ATP подряд Медведев сразится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Призовой фонд соревнований составил $ 2 855 495. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв, который сыграет в другом полуфинале.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий