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29 минут назад

Джокович обыграл Хуркача в четвертьфинале турнира в Дубае

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Серб не испытал особых проблем.

Джокович обыграл Хуркача в четвертьфинале турнира в Дубае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл польского теннисиста Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ).

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Джоковича.

Сербский спортсмен четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из восьми. Хуркач сделал семь эйсов и совершил одну двойную ошибку. На счету поляка ни одного реализованного брейка.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и хорватом Борной Чоричем. Встреча состоится вечером 2 марта.

Другую полуфинальную пару турнира в Дубае составят российский теннисист Андрей Рублёв и Александр Зверев, выступающий за Германию.

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