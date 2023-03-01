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1 час назад

Даниил Медведев уверенно обыграл Александра Бублика и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв представителя Казахстана Александра Бублика (46-й номер мирового рейтинга).

Медведев одержал победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Даниил Медведев выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Александра Бублика пять эйсов, пять ошибок на подаче и ноль заработанных брейк-пойнтов.

Во четвертьфинально матче Даниил Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем, который прошёл австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:5. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.

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