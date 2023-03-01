Медведев одержал победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Даниил Медведев выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Александра Бублика пять эйсов, пять ошибок на подаче и ноль заработанных брейк-пойнтов.