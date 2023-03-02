«Не должен жаловаться, потому что не проигрываю». Медведев нацелился на хет-трик

— Не думаю. Во-первых, нужно знать, из чего они сделаны, а я понятия не имею. Может, я и могу попросить Tecnifibre привезти те мячи, которые я хочу. А потом окажется, что такие мячи будут только на двух турнирах. Не знаю, как принимаются подобные решения. Не хочу быть тем единственным, кто жалуется. Если жалуюсь только я — значит, это моя проблема. Кроме того, считаю, что я не должен жаловаться, потому что не проигрываю сейчас. Это не тот случай, когда я приехал, проиграл и сказал, что мячи плохие. В Австралии я играл не так уж плохо с этими мячами. Повторюсь, если жалуюсь только я, то это лишь моя проблема. У меня просто чувство, что они не очень хороши для моего тела. И это важно.