Медведев назвал фаворита в предстоящем очном матче

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящей встрече против 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", первой ракетки мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Его слова передает пресс-служба ATP.
"Сейчас я показываю отличный теннис. Но когда ты выходишь на матч с Новаком, он всегда будет фаворитом", — сказал Медведев.
В четвертьфинале Медведев (3-й номер посева) оказался сильнее Борны Чорича (8) из Хорватии. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:2. 25 февраля Медведев стал победителем турнира АТР 250, прошедшего в столице Катара Дохе. В финале он нанес поражение британцу Энди Маррею. 19 февраля Медведев одержал победу на турнире в Роттердаме, обыграв в финале итальянца Янника Синнера.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев поднялся на одну позицию выше в обновленном рейтинге АТР.