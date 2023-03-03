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32 минуты назад

Российский теннисист Медведев назвал Джоковича фаворитом в предстоящем очном матче

Газета.Ru

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящей встрече против 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", первой ракетки мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Его слова передает пресс-служба ATP.

Медведев назвал фаворита в предстоящем очном матче
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Сейчас я показываю отличный теннис. Но когда ты выходишь на матч с Новаком, он всегда будет фаворитом", — сказал Медведев.

В четвертьфинале Медведев (3-й номер посева) оказался сильнее Борны Чорича (8) из Хорватии. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:2. 25 февраля Медведев стал победителем турнира АТР 250, прошедшего в столице Катара Дохе. В финале он нанес поражение британцу Энди Маррею. 19 февраля Медведев одержал победу на турнире в Роттердаме, обыграв в финале итальянца Янника Синнера.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев поднялся на одну позицию выше в обновленном рейтинге АТР.

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