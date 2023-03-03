«Не знаю, что такое поддержка публики». За Рублёва до сих пор слабо болеют зрители

— Поддержка, считаю, всегда помогает. Когда чувствуешь, что тебя поддерживают — больше, чем соперника — в моём случае это всегда помогает. Когда я попал в топ-10, было время пандемии, и тогда зрителей не было почти два года. А до этого я был не так силён. До сих пор не знаю, каково это — играть, когда тебя поддерживают. Если я играл с кем-то моего уровня, мы играли на маленьком корте. Если играл с кем-то сильным, высоким номером посева — очевидно, вся поддержка доставалась ему. А в топ-10 я попал во время пандемии. И даже когда играл на центральном корте, зрителей не было. Сейчас уже на протяжении полутора лет чувствую, что люди всё больше начинают меня поддерживать. Не знаю, прекрасное чувство. Что касается публики, то в случае стресса это начинает тебя отвлекать. Но это уже мои проблемы, знаете ли.