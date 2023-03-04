Организаторы Уимблдона решили судьбу российских теннисистов

Как сообщает агентство AFP, свое решение организаторы пересмотрели после того, как Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала их на миллион долларов за отстранение спортсменов. Также на возвращение теннисистов повлиял тот факт, что Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) пригрозили исключить из мировой ассоциации и отстранить от проведения международных турниров.