Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
23 минуты назад

Российских теннисистов решили допустить к Уимблдону - AFP

Свободная пресса

В 2023 году организаторы Уимблдонского теннисного турнира решили допустить к участию российских и белорусских спортсменов.

Организаторы Уимблдона решили судьбу российских теннисистов
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает агентство AFP, свое решение организаторы пересмотрели после того, как Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала их на миллион долларов за отстранение спортсменов. Также на возвращение теннисистов повлиял тот факт, что Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) пригрозили исключить из мировой ассоциации и отстранить от проведения международных турниров.

Ранее победительница 12 турниров Большого шлема Билли Джин Кинг попросила организаторов Уимблдона разрешить теннисистам России и Белоруссии участвовать в турнире в 2023 году.

Рублев и Медведев сыграют в финале турнира в Дубае

Теннис,Билли Джин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий