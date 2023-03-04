Украинский теннисист выступил против осуждения российских спортсменов

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько рассказал о причинах совместных выступлений в паре с россиянином Яном Бондаревским в апреле-мае прошлого года.

Фото: tennisua.org tennisua.org

«Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности.

К сожалению, у нас в федерации применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами. У меня много друзей из России и Беларуси, также моя девушка из России. Все они всячески мне помогают. Поэтому я не считаю, что совершил какой-то страшный поступок.