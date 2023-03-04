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1 час назад

Украинский теннисист выступил против осуждения российских спортсменов

Lenta.ru

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько выступил против осуждения российских спортсменов. Его слова приводит портал «Большой теннис Украины».

Украинский теннисист выступил против осуждения российских спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт. Таким образом спортсмены начинают устраивать войну на корте и за его пределами, забывая основной принцип спорта», — заявил Приходько, добавив, что у него много друзей в России.

Теннисист рассказал, что Федерация тенниса Украины (ФТР) рекомендовала ему не играть в паре с россиянином Яном Бондаревским, однако он продолжил выступления.

«Я играл пару именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности», — отметил Приходько.

Весной российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон.

Российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса.

Теннис,Олег Приходько,
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