Журова призвала всех в мире равняться на украинского теннисиста

«В теннисе ведут правильную политику. Пресекают всех, кто пытается негативно себя вести. Но я ему искренне сочувствую. За свою честность и жесткую позицию он получит сейчас плохую связь от людей и федерации на Украине. К сожалению, он может стать объектом всеобщей ненависти.