Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
58 минут назад

Чесноков: Медведев играет так, будто что-то неземное. Постоянно раскладывал Рублёва

Чемпионат.comиещё 6

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о финале турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором Даниил Медведев обыграл Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2.

Чесноков оценил игру Медведева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если смотреть на первые геймы, то были длинные розыгрыши — у Рублёва ещё была какая-то свежесть. Медведев мог играть длинные розыгрыши ещё пять сетов, а Рублёва хватило на пару геймов. Медведев играет сейчас так здорово, что я даже не знаю, кто может его обыграть. Играет так, будто что-то неземное.

Даниил раскладывал Андрея постоянно: пять-шесть ударов — и Рублёв не выдерживал. Медведев хорошо читал Рублёва. Андрей выигрывал, когда он мог выигрывать, а Даниил — когда хочет. На сегодняшний день Медведев первый в мире — по игре, качеству и уверенности», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Теннис,Илья Никульников,Даниил Медведев,Андрей Рублев,Андрей Чесноков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий