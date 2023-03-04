Чесноков оценил игру Медведева

«Если смотреть на первые геймы, то были длинные розыгрыши — у Рублёва ещё была какая-то свежесть. Медведев мог играть длинные розыгрыши ещё пять сетов, а Рублёва хватило на пару геймов. Медведев играет сейчас так здорово, что я даже не знаю, кто может его обыграть. Играет так, будто что-то неземное.