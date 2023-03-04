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42 минуты назад

Даниил Медведев после победы над Рублёвым оставил послание на камере

Чемпионат.comиещё 4

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:2, 6:2. После матча Медведев оставил послание на камере.

Медведев после победы над Рублевым оставил послание на камере
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ещё ничего не закончено», — написал Даниил Медведев.

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Медведев за победу на турнире в Дубае, помимо 500 рейтинговых очков, получит $ 533 990 в качестве призовых. Этот трофей стал для Даниила третьим подряд. На прошлой неделе Медведев обыграл Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Ещё раньше россиянин выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в финале одержав волевую победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 6:2, 6:2.

Теннис,Янник Синнер,Даниил Медведев,Андрей Рублев,
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