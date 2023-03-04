Рублев заявил, что Медведев уничтожил его в финале турнира в Дубае

«Даниил уничтожил меня! Я выиграл всего четыре гейма. Не знаю, как он это делает, он взял три титула подряд. Это мой первый финал в нынешнем сезоне, и я полностью разбит. Я никогда не говорил этого Даниилу лично, я его очень уважаю. Он является настоящим чемпионом и настоящим вдохновителем для других теннисистов», – приводит слова Рублёва Tennis Majors.