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59 минут назад

Рублёв заявил, что Медведев уничтожил его в финале турнира в Дубае

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Россиянин отдал должное соотечественнику.

Рублев заявил, что Медведев уничтожил его в финале турнира в Дубае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от соотечественника Даниила Медведева в финальном матче турнира в Дубае (ОАЭ).

Встреча состоялась 4 марта и завершилась победой Медведева в двух сетах со счётом 6:2, 6:2. 26-летний спортсмен выиграл третий титул подряд. Ранее он побеждал в соревнованиях в Роттердаме и Дохе.

«Даниил уничтожил меня! Я выиграл всего четыре гейма. Не знаю, как он это делает, он взял три титула подряд. Это мой первый финал в нынешнем сезоне, и я полностью разбит. Я никогда не говорил этого Даниилу лично, я его очень уважаю. Он является настоящим чемпионом и настоящим вдохновителем для других теннисистов», – приводит слова Рублёва Tennis Majors.

Победная серия Медведева достигла 14 матчей. В полуфинале турнира в Дубае россиянин обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

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