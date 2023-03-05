Тарпищев отреагировал на возможный допуск россиян на Уимблдон

«Вернулись к правилам, которые были. Почему не должны выступать? Странно, что не разрешили в прошлом сезоне. Нормально, что все играем — это правила соревнований. Не вижу смысла это раскручивать», — цитирует Тарпищева «Чемпионат» .

Напомним, российские теннисисты имеют право выступать на соревнованиях под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе, однако в 2022 году за несколько недель до старта турнира серии «Большого шлема» — Уимблдона — в Великобритании было принято решение о недопуске российских и белорусских атлетов на турнир. Решение вызвало резонанс в теннисной общественности и недовольство ATP и WTA, которые в ответном ходу лишили Уимблдон рейтинговых очков.