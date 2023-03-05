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44 минуты назад

Тарпищев отреагировал на возможный допуск россиян на Уимблдон

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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал новость The Daily Telegraph о том, что российские теннисисты сыграют на Уимблдоне в 2023 году.

Тарпищев отреагировал на возможный допуск россиян на Уимблдон
Фото: BetassistBetassist

«Вернулись к правилам, которые были. Почему не должны выступать? Странно, что не разрешили в прошлом сезоне. Нормально, что все играем — это правила соревнований. Не вижу смысла это раскручивать», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, российские теннисисты имеют право выступать на соревнованиях под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе, однако в 2022 году за несколько недель до старта турнира серии «Большого шлема» — Уимблдона — в Великобритании было принято решение о недопуске российских и белорусских атлетов на турнир. Решение вызвало резонанс в теннисной общественности и недовольство ATP и WTA, которые в ответном ходу лишили Уимблдон рейтинговых очков.

Теннис,Шамиль Тарпищев,
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