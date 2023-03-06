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42 минуты назад

Джокович снялся с турнира в Индиан‑Уэллсе

Матч ТВ

Первая ракетке мира Новак Джокович не сыграет на турнире в Индиан Уэллсе.

Джокович снялся с турнира в Индиан‑Уэллсе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пресс-служба турнира объявила, что сербский теннисист снялся с турнира. Джоковича в сетке турнира заменит представитель Грузии Николоз Басилашвили.

Ранее в СМИ появилась информация, что Джокович просил разрешения въехать в Штаты без прививки от коронавирусной инфекции, однако получил отказ.

Ранее американские власти продлили ограничение на въезд для непривитых спортсменов до 11 мая. Джокович является 5-кратным чемпионом Индиан-Уэллса, но не играл на турнире с 2019 года.

Теннис,Николоз Басилашвили,Новак Джокович,
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