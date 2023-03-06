Джокович снялся с турнира в Индиан‑Уэллсе

Первая ракетке мира Новак Джокович не сыграет на турнире в Индиан Уэллсе.

Пресс-служба турнира объявила, что сербский теннисист снялся с турнира. Джоковича в сетке турнира заменит представитель Грузии Николоз Басилашвили.

Ранее в СМИ появилась информация, что Джокович просил разрешения въехать в Штаты без прививки от коронавирусной инфекции, однако получил отказ.