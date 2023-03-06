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54 минуты назад

Даниил Медведев назвал теннисиста, который заменит Федерера, Джоковича и Надаля

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев назвал теннисиста, который заменит «Большую тройку» — швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

Медведев назвал теннисиста, который заменит Федерера, Джоковича и Надаля
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я должен сказать, что Карлос Алькарас — лучший выбор для ответа на этот вопрос, потому что он самый молодой №1 в мировой истории. У нас есть такие ребята, как Новак, Рафа, Роджер, и он побил этот рекорд. Хотя мы думали, что нет рекордов, которые кто-то мог побить, помимо их.

Я наблюдал за ним в Буэнос-Айресе. То, как Карлос бьёт по мячу, это чистый талант. Вы не можете натренировать это. Сила у него невероятная. Алькарас может выиграть очень много. Важно сказать, что Карлос может и проигрывать. Он получил травму недавно, так что никогда не знаешь, как сложится карьера. Я бы поставил Алькараса на первое место.

Хольгер Руне тоже очень молод, а уже выиграл «Мастерс». Тоже здорово играет. Теннис — не лёгкий вид спорта. Никогда не знаешь, как сложится карьера человека. Если мне нужно выбрать их двоих, они будут самыми молодыми и самыми перспективными», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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