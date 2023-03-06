Циципас: главные удовольствия в жизни простые и бесплатные

На своём последнем турнире, соревнованиях в Роттердаме, грек потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в двух сетах. На Australian Open Циципас дошёл до финала, где уступил 22-кратному победителю турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу. Это его второе поражение в финалах мэйджоров с Джоковичем. Ранее Циципас проигрывал сербу в главном матче Открытого чемпионата Франции.