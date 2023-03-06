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1 час назад

«Зимняя страна чудес». Мария Шарапова показала фото в прыжке

Чемпионат.com

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свежее фото. Спортсменка показала снимок в прыжке.

«Зимняя страна чудес». Мария Шарапова показала фото в прыжке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Зимняя страна чудес», — написала Мария Шарапова в социальных сетях.

За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ

Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Теннис,Мария Шарапова,
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