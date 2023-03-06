«Зимняя страна чудес». Мария Шарапова показала фото в прыжке

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свежее фото. Спортсменка показала снимок в прыжке.

«Зимняя страна чудес», — написала Мария Шарапова в социальных сетях.

За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ