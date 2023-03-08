Губернатор Флориды призвал Байдена разрешить Джоковичу въезд в США

«Единственное, что мешает Новаку Джоковичу выступить на теннисном турнире в Майами, — это ошибочное и антинаучное требование президента Байдена вакцинировать иностранцев от COVID-19. Мистер президент, снимите ограничения и позвольте ему соревноваться», — написал Десантис на своей странице в социальных сетях.