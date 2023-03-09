Медведев и Рублёв узнали первых соперников. Расписание, расклады и сетки Индиан-Уэллса

В стартовый день на калифорнийском «Мастерсе» проиграл Сафиуллин, а вот Блинкова, Родина и Калинская прошли во второй круг женской сетки.
По традиции в марте в США съезжаются лучшие теннисисты мира, чтобы принять участие в соревнованиях, которые ещё называют Солнечный дубль. Сначала в Калифорнии в течение двух недель проходит объединённый (мужской и женский) «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, а потом все переезжают во Флориду на аналогичный турнир в Майами. В ночь со среды на четверг по московскому времени прошли матчи первого круга в нижних половинах мужской и женской сеток. Все сеяные спортсмены начнут борьбу только со второго раунда, а пока они только тренируются и узнают, кто же из соперников им достанется на старте.
Все четыре россиянина – Медведев (пятый номер посева), Рублёв (6), Хачанов (13) и Сафиуллин – оказались как раз в нижней половине сетки. И только Роман играл в первый день. В соперники ему достался белорус Илья Ивашко. Ранее теннисисты встречались один раз – на Australian Open – 2021 – и тогда россиянин уверенно в трёх сетах одержал победу. Первая партия в новом поединке этих теннисистов превратилась в парад брейков. После счёта 1:1 Илья и Роман пять раз подряд брали чужие геймы, и только после 4:3 белорус первым наладил свою подачу и довёл сет до победы – 6:4. Во второй партии брейков у Сафиуллина уже не было, а Ивашко дважды забрал чужие подачи и оформил выход во второй круг – 6:4, 6:2 за 1 час 33 минуты.
Во втором круге Илья встретится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (28), и лучший теннисист из этой пары в третьем раунде сразится с кем-то из дуэта Даниил Медведев (5) – Брэндон Накашима. Именно этот американец японского происхождения станет первым соперником для Медведева, который только что выиграл три турнира подряд – Роттердам, Доху и Дубай. Накашима в первом круге Индиан-Уэллса за 1 час 39 минут обыграл ещё одного американца – Джона Иснера, который славится убойной подачей. На сей раз 37-летнему Джону не помогли 14 эйсов. Брэндон вытащил первый сет на тай-брейке, а во втором даже сделал брейк – 7:6 (9:7), 6:3. Отметим, что ранее Накашима и Медведев на корте не встречались.
Соперники Рублёва и Хачанова тоже определились в ночь со среды на четверг. Андрею предстоит сыграть с чехом Иржи Легечкой, который одолел на старте турнира француза Артура Риндеркнеша. Рублёв и Легечка встречались уже дважды, и счёт их личных встреч – 1-1. В Белграде-2022 волевую победу в трёх сетах одержал Андрей, а совсем недавно в 1/4 финала Дохи-2023 – уже Иржи. Карен будет сражаться за выход в третий круг с Оскаром Отте. 29-летний немец в первом раунде в двух сетах справился с сербом Ласло Джере. Ранее Хачанов и Отте встречались в Галле-2022, и тогда волевую победу в трёх сетах праздновал Оскар.
Мужчины. Первый круг
В нижней половине женской сетки первый круг успешно преодолели все три россиянки. Анна Блинкова, Евгения Родина и Анна Калинская не отдали своим соперницам ни сета. Теннисная мама Евгения Родина убрала с дороги француженку Ализе Корне и дальше сразится с чемпионкой Australian Open – 2023 Ариной Соболенко. Анна Блинкова после победы над американкой Энн Ли встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой (11). А вот Анна Калинская разгромила менее чем за час ещё одну представительницу США – Алисию Паркс. В следующем круге Калинская померится силами с чешкой Каролиной Плишковой (17). И далее кто-то из пар Плишкова – Калинская и Блинкова – Кудерметова сойдётся в третьем круге.
Ещё две сеяные россиянки, находящиеся в нижней половине сетки, узнали в этот день своих соперниц по второму кругу. Анастасия Потапова (26) и Екатерина Александрова (18) сыграют с двумя китаянками, в написании имён и фамилий которых есть неуловимая разница – Синьюй Ван и Сиюй Ван. Из других пар отметим такие: Джессика Пегула (США, 3) – Камила Джорджи (Италия), Мария Саккари (Греция, 7) – Шелби Роджерс (США) и швейцарское дерби Хиль Белен Тайхман – Белинда Бенчич (9).
Женщины. Первый круг
В ночь с четверга на пятницу по московскому времени пройдут матчи первого круга в верхней половине сетки. Россиян среди участников в этой группе изначально не было. Отметим поединки трёх обладателей «Шлемов», которые сейчас находятся за пределами 32 теннисистов посева — Стэна Вавринки, Энди Маррея и Доминика Тима.
Мужчины. 1-й круг
У женщин в верхней половине сетки сыграет квалифаер Варвара Грачёва, которая сразится с ещё одной теннисисткой, прошедшей отборочное соревнование – бельгийкой Исалин Бонавентюр. Также определятся соперницы Людмилы Самсоновой (12), Дарьи Касаткиной (8), белоруски Виктории Азаренко (14), Елены Рыбакиной из Казахстана (10) и первой ракетки мира Иги Свёнтек.
Женщины. Первый круг
Индиан-Уэллс проходит с 8 по 19 марта. Следить за матчами можно в текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».