Медведев: "Пока Надаль не скажет, что уходит, он будет опасен для всех"

«Я хочу видеть его на корте. Все знают, что в последнее время ему нелегко. Он вернётся на грунт, и мы увидим, на что он способен. Он всегда показывал, особенно на «Ролан Гаррос», что способен на многое. Мы уже видели это с большими игроками, которые возвращались и продолжали выигрывать. Так что нам придётся подождать. Но до сих пор он может выиграть любой турнир, в котором участвует. То же самое было с Роджером Федерером, Новаком Джоковичем, Энди Марреем. Пока Рафаэль не скажет, что уходит, он будет опасен для всех», — приводит слова Медведева AS.