«Не думаю, что смогу далеко пройти». Циципас — о турнире в Индиан-Уэллсе

«Моя главная задача – подготовиться к грунтовому сезону. Я всё ещё восстанавливаюсь. Я очень редко такое говорю, но не думаю, что смогу далеко пройти. Очень жаль, что я получил травму на этом отрезке сезона, потому что я очень хорошо начал год. Считаю финал турнира «Большого шлема» отличным результатом. Сейчас важно верить в процесс, который позволит мне оправиться», — приводит слова Циципаса France 24.