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2 часа назад

«Не думаю, что смогу далеко пройти». Циципас — о перспективах на турнире в Индиан-Уэллсе

Чемпионат.com

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своих перспективах на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

«Не думаю, что смогу далеко пройти». Циципас — о турнире в Индиан-Уэллсе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Моя главная задача – подготовиться к грунтовому сезону. Я всё ещё восстанавливаюсь. Я очень редко такое говорю, но не думаю, что смогу далеко пройти. Очень жаль, что я получил травму на этом отрезке сезона, потому что я очень хорошо начал год. Считаю финал турнира «Большого шлема» отличным результатом. Сейчас важно верить в процесс, который позволит мне оправиться», — приводит слова Циципаса France 24.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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