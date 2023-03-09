Даниил Медведев высказался о возможности возвращения на Уимблдон

«Я не собираюсь принимать это решение за них или даже помогать им принять такое решение. Они должны сделать это сами, согласно своим соображениям, как это было в прошлом году. И я всегда говорил, что буду уважать любое их решение. Я играю там, где могу играть. Теннис – моя работа. Конечно, я правда был бы рад сыграть на Уимблдоне, мне очень нравится этот турнир. Но если мне будет суждено его пропустить, я буду дожидаться следующей возможности вернуться туда», — приводит слова Медведева Eurosport.uk.