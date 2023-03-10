Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
1 час назад

Уимблдон ещё не принял окончательного решения о допуске россиян и белорусов в этом году

Чемпионат.comиещё 3

Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) до сих пор не приняла окончательного решения о допуске россиян и белорусов к выступлениям на Уимблдоне в 2023 году, сообщает Reuters.

Уимблдон не принял решения о допуске россиян и белорусов в этом году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы ещё не приняли окончательного решения о заявках на турнир в 2023 году. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с правительством Великобритании и ключевыми заинтересованными сторонами по этому вопросу», — говорится в заявлении организаторов.

Ранее источники сообщали, что Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) отменит запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании. Напомним, в 2022 году Уимблдон в обход политики ATP и WTA не допустил россиян к участию в столь крупном турнире. В ответ на такое решение эти теннисные организации лишили соревнования рейтинговых очков. В этом году турнир пройдёт с 3 по 16 июля.

Теннис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий