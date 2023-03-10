Кафельников прокомментировал ситуацию с российскими теннисистами и Уимблдоном

Накануне британское издание Daily Mail сообщило, что организаторы Уимблдона допустят до участия в турнире российских и белорусских теннисистов, но с условием. Игроки должны будут подписать некий "кодекс поведения".

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Документ еще не утвержден, но, по информации Daily Mail, россиянам запретят демонстративно поддерживать Россию, использовать национальную символику на форме. Нарушение может привести к санкциям и последующей дисквалификации. Отметим, что в кодексе ничего не сказано о принуждении российских теннисистов к осуждению специальной военной операции на Украине. И для недружественных англичан это уже шаг вперед по сравнению с их прежними требованиями.

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Что касается первых пунктов, то в принципе многие наши индивидуальные спортсмены - легкоатлеты, профессиональные боксеры и бойцы, те же теннисисты, и, конечно, олимпийские сборные России уже выступали в нейтральном статусе. В этой ситуации важно, чтобы Даниил Медведев, Андрей Рублев и другие наши ребята могли принять участие в Уимблдоне.

Самый титулованный российский теннисист, олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, победитель "Больших шлемов" Евгений Кафельников специально для "РГ" прокомментировал эту новость.

Евгений, как восприняли информацию о "кодексе поведения"?

Евгений Кафельников: Сложно давать комментарий по потенциально возможным документам, в существование которых я, честно говоря, не очень-то верю. То есть, я не уверен, что такая ситуация вообще будет и наших теннисистов обяжут что-то подписывать.

Главное, чтобы их допустили до турнира. Ребята играют, доставляют удовольствие болельщикам. Не будем нагнетать истерию. Давайте получать удовольствие от спорта. Все, точка.

Пытаемся, но новостная повестка такая. Например, Латвия лишила Елену Остапенко финансирования за участие в турнирах с россиянами…

Евгений Кафельников: Еще раз повторю - оставьте это. Занимайтесь проблемами внутри страны. Это дело Латвии и Остапенко. Не надо мусолить эту тему.

Хорошо, тогда перейдем к теннису, к стартовавшему Индиан-Уэллсу, который мы, журналисты, анонсируем как поход Медведева за четвертым титулом. Насколько наши ожидания объективны и реалистичны?

Евгений Кафельников: Естественно, есть шанс, что Даниил выиграет четвертый титул подряд (после побед в Роттердаме, Дохе и Дубае - прим. "РГ"). Никто этого не отрицает. Но конкуренция действительно будет серьезная. Есть соперники, с которыми Даниилу тяжело играть, которые знают его игру. Посмотрим, как все сложится.

Даниил стартует со второго круга завтра примерно в 5 утра по московскому времени. Что скажете о его первом сопернике американце Брэндоне Накашиме?