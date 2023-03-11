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1 час назад

Андрей Рублёв пробился в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Betassistиещё 4

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе завершился матч второго круга между россиянином Андреем Рублёвым и чехом Иржи Легечкой. Представитель отечественного тенниса одержал победу – 6:4, 6:2.

Андрей Рублёв пробился в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Фото: BetassistBetassist

Встреча продлилась 1 час 16 минут. За это время Рублёв четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Легечки один эйс, четыре ошибки при подаче и лишь один успешно использованных брейк-пойнт из пяти.

В третьем круге Рублёву будет противостоять француз Уго Умбер. Матч состоится завтра, 12 марта. Начало – в 20:00 мск.

Ранее успешно преодолеть второй круг «Мастерса» сумел и Даниил Медведев. Первая ракетка России добилась победы над американцем Брэндоном Накашимой – 6:4, 6:3.

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