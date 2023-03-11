Андрей Рублёв пробился в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Встреча продлилась 1 час 16 минут. За это время Рублёв четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Легечки один эйс, четыре ошибки при подаче и лишь один успешно использованных брейк-пойнт из пяти.