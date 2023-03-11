Чесноков назвал фаворита турнира в Индиан-Уэллсе

«Российским теннисистам достались весьма трудные соперники в первом круге. Например, Медведев выйдет против американца Накашимы. Это очень сильный теннисист, для первого круга будет трудный матч. Карену Хачанову также попался неудобный соперник, который не даёт ритма. Он уже успел почувствовать корт и мячи, а Карен слабо сыграл в последней игре. Непонятно, сможет ли он победить. Андрей Рублёв помнит своего оппонента, недавно он ему проиграл в Катаре, мне кажется, что к концу года Легечка войдёт в топ-20.