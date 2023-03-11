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1 час назад

Чесноков назвал Медведева фаворитом турнира в Индиан-Уэллсе

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Победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков назвал основных фаворитов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Чесноков назвал фаворита турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: ТАССТАСС

«Российским теннисистам достались весьма трудные соперники в первом круге. Например, Медведев выйдет против американца Накашимы. Это очень сильный теннисист, для первого круга будет трудный матч. Карену Хачанову также попался неудобный соперник, который не даёт ритма. Он уже успел почувствовать корт и мячи, а Карен слабо сыграл в последней игре. Непонятно, сможет ли он победить. Андрей Рублёв помнит своего оппонента, недавно он ему проиграл в Катаре, мне кажется, что к концу года Легечка войдёт в топ-20.

Фавориты? Жаль, что нет Джоковича. Без него ими будут Медведев, Циципас и Алькарас», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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