Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
26 минут назад

Рублёв — об игре с Норри: он напоминает мне Медведева. Любит контратаковать, ждать ошибок

Чемпионат.comиещё 1

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём следующем сопернике на турнире в Индиан-Уэллсе (США). В 1/8 финала россиянин встретится с британцем Кэмероном Норри (12).

Рублёв — об игре с Норри: "Он напоминает мне Медведева"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это совсем другой соперник — пусть тоже левша, но не такой, как Уго. Если честно, Кэмерон немного напоминает мне Медведева. Он любит играть очень низко и плоско с бэкхенда. Любит контратаковать, ждать ошибок, заставляет тебя рисковать. Так что посмотрим. Будет очень тяжёлый матч, и увидим, что произойдёт», – приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

В матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Андрей Рублёв обыграл представителя Франции Уго Умбера со счётом 7:5, 6:3. Матч с Норри запланирован на 14 марта.

Теннис,Андрей Рублев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий