Рублёв — об игре с Норри: "Он напоминает мне Медведева"

«Это совсем другой соперник — пусть тоже левша, но не такой, как Уго. Если честно, Кэмерон немного напоминает мне Медведева. Он любит играть очень низко и плоско с бэкхенда. Любит контратаковать, ждать ошибок, заставляет тебя рисковать. Так что посмотрим. Будет очень тяжёлый матч, и увидим, что произойдёт», – приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.