Теннисист Медведев назвал элемент своей игры, который хотел бы улучшить

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что хочет улучить в своей игре.
«Хотелось бы улучшать игру с лета, конечно. Я хочу улучшать все компоненты каждый день, но игра с лета должна быть лучше. Даже сегодня несколько ударов с лета должны были быть лучше. Это уже кое-что. Я над многим работаю», — заявил Медведев на пресс-конференции.
В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе российский спортсмен одолел представителя США Брендона Накашиму. Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:3 в пользу Медведева.
В третьем туре турнира россиянин сразится с теннисистом из Белоруссии Ильей Ивашко.
В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев поднялся на шестое место (3775 очков), обойдя Андрея Рублева (3660 очков). Таким образом, отставание россиянина от американца Тейлора Фритца, идущего пятым, составляет всего 20 очков.
Ранее сообщалось, что двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников оценил перспективы россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.