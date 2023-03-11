Теннисист Медведев назвал элемент своей игры, который хотел бы улучшить

«Хотелось бы улучшать игру с лета, конечно. Я хочу улучшать все компоненты каждый день, но игра с лета должна быть лучше. Даже сегодня несколько ударов с лета должны были быть лучше. Это уже кое-что. Я над многим работаю», — заявил Медведев на пресс-конференции.