12-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова во второй раз за месяц проиграла матч, упустив три матчбола.

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Впервые это произошло 12 февраля на турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Самсонова в финале проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 6:1, 6:7 (8:10), 4:6. Во втором сете россиянка имела три матчбола.

Во второй раз Самсонова не реализовала три матчбола на текущем турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Это произошло 12 марта. Людмила во втором круге соревнований проиграла американке Бернарде Пере со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 6:7 (6:8).