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1 час назад

Медведев и Рублев вышли в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская Газета

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев одержали победы в матчах третьего раунда турнира в Индиан-Уэллсе. Карен Хачанов завершил выступление.

Медведев и Рублев вышли в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Медведев в матче третьего круга встречался с представителем Беларуси Ильей Ивашко. В первой партии российский теннисист уверенно добился успеха - 6:2.

Однако Ивашко смог во втором сете прибавить в игре и сравнял счет по партиям - 6:3. Но в решающий момент класс Медведева оказался намного выше - 6:1.

Следующим соперником Медведева станет представитель Германии Александр Зверев.

Андрею Рублеву противостоял француз Уго Умбер. Россиянин испытал трудности в первом сете, который выиграл со счетом 7:5, а во втором довел дело до победы - 6:3.

В следующем матче Рублев сыграет с Кэмероном Норри из Великобритании.

А вот Карен Хачанов своих поклонников огорчит. В трех сетах он проиграл Алехандро Давидович-Фокине - 3:6, 6:1, 4:6.

Теннис,Илья Ивашко,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Андрей Рублев,Александр Зверев,
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