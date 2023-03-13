Медведев и Рублев вышли в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев одержали победы в матчах третьего раунда турнира в Индиан-Уэллсе. Карен Хачанов завершил выступление.

Медведев в матче третьего круга встречался с представителем Беларуси Ильей Ивашко. В первой партии российский теннисист уверенно добился успеха - 6:2.

Однако Ивашко смог во втором сете прибавить в игре и сравнял счет по партиям - 6:3. Но в решающий момент класс Медведева оказался намного выше - 6:1.

Следующим соперником Медведева станет представитель Германии Александр Зверев.

Андрею Рублеву противостоял француз Уго Умбер. Россиянин испытал трудности в первом сете, который выиграл со счетом 7:5, а во втором довел дело до победы - 6:3.

В следующем матче Рублев сыграет с Кэмероном Норри из Великобритании.