Медведев рассказал, что изменил в третьем сете матча с Ивашко

«Да, было очень сложно. Здесь нелегко играть. Для всех, для всех. У меня чувство, что тут есть около десятка игроков, у которых есть это качество… Не скажу какое, но они могут хорошо играть, поскольку в их игре есть что-то такое, что помогает им. А у всех остальных проблемы. Во многих матчах сеты заканчиваются 6:1. А смотришь по ТВ и думаешь: а ведь другой играл неплохо, разве что в нескольких моментах… Ошибаешься в важные моменты после розыгрышей в 25 ударов. Это и была разница между вторым и третьим сетом. Не могу сказать, что я стал гораздо лучше играть в третьем сете. Но мне удалось стать тем, кто не ошибается в розыгрышах из 25 ударов. Удалось просто чуть лучше сыграть в важные моменты. Да, было нелегко. Но тут всем нелегко. Буду продолжать с этим бороться», – сказал Медведев на пресс-конференции.