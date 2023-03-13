Украинка снялась с турнира в США из-за шока после разговора о допуске россиян

«Он сказал, что сам он военные действия не поддерживает, но если игроки из России и Белоруссии поддерживают, то это только их собственное мнение. Кроме того, он высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду, и сказал, что это произойдет именно так, как происходит сейчас в теннисе», — рассказала Цуренко.