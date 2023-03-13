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14 минут назад

Цуренко снялась с турнира в США из-за шока после разговора о допуске россиян

Никита Бородкин

Украинская теннисистка Леся Цуренко заявила, что не вышла на матч третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с белоруской Ариной Соболенко из-за панической атаки. Как сообщает «Газета.Ru», она произошла после разговора с исполнительным директором WTA Стивом Саймоном.

Украинка снялась с турнира в США из-за шока после разговора о допуске россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он сказал, что сам он военные действия не поддерживает, но если игроки из России и Белоруссии поддерживают, то это только их собственное мнение. Кроме того, он высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду, и сказал, что это произойдет именно так, как происходит сейчас в теннисе», — рассказала Цуренко.

Теннисистка призналась, что впала в шок после разговора с Саймоном и ей было сложно собраться. Когда пришло время выходить на корт, у нее началась паническая атака.

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Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах при условии нейтрального статуса. В результате теннисисты приняли участие во всех соревнованиях, кроме Уимблдона — его организаторов впоследствии оштрафовали.

Международный олимпийский комитет (МОК) также заявил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, которые не выражали активной поддержки проведению спецоперации на Украине.

Теннис,Стив Саймон,Арина Соболенко,Леся Цуренко,
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