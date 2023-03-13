«Спартак» поддержал вышедшую на игру в футболке «красно-белых» Потапову

Московский «Спартак» желает успеха российской теннисистке Анастасии Потаповой на турнире в США и ждет ее на домашних матчах команды в Москве, заявил «Матч ТВ» глава пресс службы «красно белых» Дмитрий Зеленов.
Ранее польское издание SportPL раскритиковало Потапову, которая вышла в футболке «Спартака» на матч турнира в Индиан Уэллсе против американки Джессики Пегулы.
— Анастасия Потапова — наша давняя болельщица. Вполне естественно, что она носит красно белые цвета. Желаем ей успеха и всегда ждем в Москве на матчах «Спартака», — заявил Зеленов «Матч ТВ».