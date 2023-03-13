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1 час назад

«Спартак» выразил поддержку теннисистке Потаповой, которая вышла на матч в США в футболке «красно-белых»

Матч ТВ

Московский «Спартак» желает успеха российской теннисистке Анастасии Потаповой на турнире в США и ждет ее на домашних матчах команды в Москве, заявил «Матч ТВ» глава пресс службы «красно белых» Дмитрий Зеленов.

«Спартак» поддержал вышедшую на игру в футболке «красно-белых» Потапову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее польское издание SportPL раскритиковало Потапову, которая вышла в футболке «Спартака» на матч турнира в Индиан Уэллсе против американки Джессики Пегулы.

— Анастасия Потапова — наша давняя болельщица. Вполне естественно, что она носит красно белые цвета. Желаем ей успеха и всегда ждем в Москве на матчах «Спартака», — заявил Зеленов «Матч ТВ».

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