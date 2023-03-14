Касаткина проиграла Грачевой в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Варвара Грачева обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния). Встреча прошла во вторник.

Грачева выиграла со счетом 6:4, 6:4. Эта победа стала для Грачевой второй подряд в матчах против Касаткиной, ранее в 2023 году Грачева была сильнее в игре первого круга Открытого чемпионата Австралии (6:1, 6:1). В четвертом круге Грачева, не имеющая номера посева, сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (10-й номер посева), ранее во вторник обыгравшей испанку Паулу Бадосу (21).

Грачевой 22 года, она занимает 66-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет завоеванных титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Грачевой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2021 году.

Касаткиной 25 лет, в мировом рейтинге она занимает восьмую позицию, на турнире в Индиан-Уэллсе она была посеяна под восьмым номером. На счету россиянки шесть побед на турнирах WTA, на турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.